Il discorso di John Kerry all’incontro di Milano dedicato al futuro dell’idrogeno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Amici, buon pomeriggio. Avrei voluto unirmi a voi di persona in questa affascinante conversazione, ma ci tengo comunque a sottolineare quanto sia importante questo argomento. L’idrogeno. Il primissimo elemento della tavola periodica ha a lungo affascinato e frustrato coloro che ne conoscono il potenziale di vettore energetico. Il costo è da sempre una sfida, ma i prossimi anni potranno vedere l’idrogeno pulito diffondersi su larga scala e aprire a innumerevoli nuove opportunità. Vi consiglio di leggere gli scritti di Marco Alverà su questo argomento. Ha una visione per la costruzione di un’economia globale dinamica dell’idrogeno nel prossimo decennio. Una visione che punta alla riduzione delle emissioni, alla creazione di posti di lavoro e che ci aiuta a raggiungere un futuro a energia pulita e zero emissioni nette. Non stiamo solo facendo il tifo per ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Amici, buon pomeriggio. Avrei voluto unirmi a voi di persona in questa affascinante conversazione, ma ci tengo comunque a sottolineare quanto sia importante questo argomento. L’idrogeno. Il primissimo elemento della tavola periodica ha a lungo affascinato e frustrato coloro che ne conoscono il potenziale di vettore energetico. Il costo è da sempre una sfida, ma i prossimi anni potranno vedere l’idrogeno pulito diffondersi su larga scala e aprire a innumerevoli nuove opportunità. Vi consiglio di leggere gli scritti di Marco Alverà su questo argomento. Ha una visione per la costruzione di un’economia globale dinamicanel prossimo decennio. Una visione che punta alla riduzione delle emissioni, alla creazione di posti di lavoro e che ci aiuta a raggiungere una energia pulita e zero emissioni nette. Non stiamo solo facendo il tifo per ...

