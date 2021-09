"Il Covid tra vaccinati, una nuova malattia". Barbara Gallavotti, sviluppi decisivi | Video (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Due malattie diverse". Secondo Barbara Gallavotti, biologa ospite fissa di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, è giunto il momento di distinguere, nell'ambito della pandemia di Coronavirus, tra "Covid e Covid tra vaccinati", perché appunto "abbiamo a che fare con due malattie diverse con caratteristiche diverse". Uno studio realizzato in Gran Bretagna, con diverse informazioni raccolte direttamente tra i contagiati e i guariti, ha fatto emergere come chi è vaccinato con due dosi ha una probabilità molto bassa di infettarsi. Chi si è immunizzato, ha una possibilità di manifestare un Covid "acuto" ridotta di un terzo rispetto a quella di un soggetto non vaccinato, di 2/3 di venire ospedalizzato e del 50% di avere strascichi a distanza di un mese e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Due malattie diverse". Secondo, biologa ospite fissa di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, è giunto il momento di distinguere, nell'ambito della pandemia di Coronavirus, tra "tra", perché appunto "abbiamo a che fare con due malattie diverse con caratteristiche diverse". Uno studio realizzato in Gran Bretagna, con diverse informazioni raccolte direttamente tra i contagiati e i guariti, ha fatto emergere come chi è vaccinato con due dosi ha una probabilità molto bassa di infettarsi. Chi si è immunizzato, ha una possibilità di manifestare un"acuto" ridotta di un terzo rispetto a quella di un soggetto non vaccinato, di 2/3 di venire ospedalizzato e del 50% di avere strascichi a distanza di un mese e ...

