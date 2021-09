Il 37% delle persone guarite da Covid-19 presenterebbe almeno un sintomo di Long Covid (Di mercoledì 29 settembre 2021) (foto: Getty Images)Tanti, tantissimi sintomi e poche certezze. Ancora oggi gli esperti non sanno definire in ogni dettaglio cosa sia la sindrome Long Covid, quella condizione di malessere, talvolta invalidante, che accompagna per settimane (se non mesi) le persone che hanno superato l’infezione di Sars-Cov-2. Ma quanti pazienti la sviluppano? E ci sono fattori di rischio che predispongono alcuni più di altri? A queste domande hanno provato a rispondere i ricercatori della Oxford University in collaborazione con il National Institute for Health Research (Nihr) e l’Oxford Health Biomedical Research Center (Brc) che hanno analizzato le cartelle cliniche di 270mila persone con diagnosi di Covid-19 negli Stati Uniti nel periodo tra gennaio e dicembre 2020. Ecco cos’hanno ... Leggi su wired (Di mercoledì 29 settembre 2021) (foto: Getty Images)Tanti, tantissimi sintomi e poche certezze. Ancora oggi gli esperti non sanno definire in ogni dettaglio cosa sia la sindrome, quella condizione di malessere, talvolta invalidante, che accompagna per settimane (se non mesi) leche hanno superato l’infezione di Sars-Cov-2. Ma quanti pazienti la sviluppano? E ci sono fattori di rischio che predispongono alcuni più di altri? A queste domande hanno provato a rispondere i ricercatori della Oxford University in collaborazione con il National Institute for Health Research (Nihr) e l’Oxford Health Biomedical Research Center (Brc) che hanno analizzato le cartelle cliniche di 270milacon diagnosi di-19 negli Stati Uniti nel periodo tra gennaio e dicembre 2020. Ecco cos’hanno ...

