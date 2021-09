I tifosi dell’Inter ‘tremano’ di nuovo: pronti 55 milioni di euro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella prossima estate l’Inter rischia di dover dire addio a un altro dei suoi big. L’indiziato numero uno è Lautaro, ma occhio al difensore visto l’assalto del top club inglese… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella prossima estate l’Inter rischia di dover dire addio a un altro dei suoi big. L’indiziato numero uno è Lautaro, ma occhio al difensore visto l’assalto del top club inglese… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

MassimoTurrini7 : @pisto_gol @tancredipalmeri @alexfrosio non so se siete sorpresi ma a molti tifosi dell'Inter (me compreso), rode m… - Damiano__89 : RT @antonio18c1: @FrancescaCphoto @fede_spi @theboss_1908 Il male dell'Inter lo abbiamo dentro, siamo noi tifosi, l'erba del vicino è sempr… - FrancescoRe200 : Io capisco i tifosi dell’Inter e della Juventus. Ma con che dignità riescono a sfottere i tifosi della Roma. Cioè d… - FrancescaCphoto : @fede_spi @theboss_1908 Io le guardo ma tu mi pare che le guardi meno Il male dell'Inter sono i tifosi come te ch… - theboss_1908 : @antonio18c1 @FrancescaCphoto @fede_spi Il male dei tifosi dell'inter è guardare in casa d'altri -