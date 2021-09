I tifosi della Juventus attaccano Lukaku: il coro contro il centravanti del Chelsea (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sfida intensissima quella tra Chelsea e Juventus. Intensa anche sugli spalti dove i tifosi bianconeri non hanno di certo accolto l’ex Inter Lukaku con il red carpet. Lukaku Chelsea Juventus Infatti tutto lo Stadium non ha risparmiato durissimi cori e fischi nel corso della partita. L’insulto più gettonato è stato ” Figlio di p*****” ma anche alcuni cori in merito al suo passato nerazzurro. LEGGI ANCHE: Juventus Chelsea, nuovo record per Bonucci L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sfida intensissima quella tra. Intensa anche sugli spalti dove ibianconeri non hanno di certo accolto l’ex Intercon il red carpet.Infatti tutto lo Stadium non ha risparmiato durissimi cori e fischi nel corsopartita. L’insulto più gettonato è stato ” Figlio di p*****” ma anche alcuni cori in merito al suo passato nerazzurro. LEGGI ANCHE:, nuovo record per Bonucci L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

mauroberruto : Sì, qualcosa non ha funzionato. Riprovate (e risolvete) voi @SerieA e @DAZN_IT? Perché siamo alla vigilia della s… - DAZN_IT : Domanda per i tifosi della Juventus: quale calciatore del passato bianconero rimettereste in campo per superare que… - GenoaCFC : ?????? Un messaggio da parte della nuova proprietà a tutti i tifosi Rossoblù. - ndreagalli : @pol2187 Piccinici di merda che dice: fischi di paura dei tifosi della juve. Ma un cazzo di commentatore che non sia antijuventino c'è? - StefaniaBerar18 : RT @cesololinter19_: Lo stadium oggi è molto caloroso. È bellissimo vedere i tifosi gridare il nome della propria squadra al rilancio del p… -