I tamponi gratuiti per i poliziotti che non vogliono vaccinarsi a Brescia offerti da un imprenditore

Per i poliziotti di Brescia che non vogliono vaccinarsi arrivano i tamponi gratuiti. Da questa mattina all'esterno della Questura di Brescia sarà presente un camper con personale medico e paramedico qualificato per permettere a tutti i poliziotti non vaccinati di poter effettuare un test Pcr gratuito. «Tampone idoneo all'ottenimento del green pass nelle 48 ore permettendo ai poliziotti di prestare servizio in totale rispetto delle norme vigenti, ma senza alcun personale esborso di denaro», spiega il Sindacato di Polizia Usip, Unione Sindacale Italiana poliziotti. I tamponi sono messi a disposizione da un imprenditore Bresciano.

