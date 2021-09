I rivoltosi del Covid (Di mercoledì 29 settembre 2021) Secondo gli ultimi esiti investigativi, le sommosse nelle carceri avvenute tra il 7 e il 9 marzo 2020 non erano soltanto legate alle restrizioni del lockdown. Registi occulti degli scontri la camorra e le mafie locali. Come uno scenario sudamericano. Ognuna delle inchieste sulle rivolte negli istituti penitenziari italiani sta contribuendo a rendere più nitida la situazione ingovernabile che i detenuti di 49 strutture detentive su 194 totali erano riusciti a provocare durante il lockdown del 2020, quando il Dap, il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, era guidato da Francesco Basentini, dimessosi qualche settimana dopo anche a seguito delle polemiche innescate dall'interpretazione di una contestata circolare che rispedì a casa molte decine di boss mafiosi. La Procura nazionale antimafia avviò, su impulso del procuratore Federico Cafiero de Raho, un'attività di monitoraggio ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 settembre 2021) Secondo gli ultimi esiti investigativi, le sommosse nelle carceri avvenute tra il 7 e il 9 marzo 2020 non erano soltanto legate alle restrizioni del lockdown. Registi occulti degli scontri la camorra e le mafie locali. Come uno scenario sudamericano. Ognuna delle inchieste sulle rivolte negli istituti penitenziari italiani sta contribuendo a rendere più nitida la situazione ingovernabile che i detenuti di 49 strutture detentive su 194 totali erano riusciti a provocare durante il lockdown del 2020, quando il Dap, il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, era guidato da Francesco Basentini, dimessosi qualche settimana dopo anche a seguito delle polemiche innescate dall'interpretazione di una contestata circolare che rispedì a casa molte decine di boss mafiosi. La Procura nazionale antimafia avviò, su impulso del procuratore Federico Cafiero de Raho, un'attività di monitoraggio ...

