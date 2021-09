I risultati di Champions League, 2ª giornata: tonfo del Barcellona, dominio del Bayern (Di mercoledì 29 settembre 2021) La seconda giornata della fase a gironi di Champions League è stata veramente bellissima, si sono registrati anche risultati clamorosi. Nelle prime partite solo un pareggio per l’Inter contro lo Shakhtar, successo agevole dell’Ajax contro il Besiktas. Un gol di Malen ha permesso al Borussia Dortmund di superare lo Sporting. dominio del Liverpool contro il Porto, doppiette di Salah e Firmino. Milan ko in casa contro l’Atletico Madrid, il big match Psg-City è dei francesi con il primo gol di Messi. Colpo del Brugge sul campo del Lipsia, clamoroso colpo del Tiraspol che guida la classifica a punteggio pieno, tonfo del Real Madrid. Nelle partite di mercoledì successi delle due squadre italiane, la Juventus ha avuto la meglio del Chelsea, ok anche l’Atalanta contro lo Young Boys. Tutto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 settembre 2021) La secondadella fase a gironi diè stata veramente bellissima, si sono registrati ancheclamorosi. Nelle prime partite solo un pareggio per l’Inter contro lo Shakhtar, successo agevole dell’Ajax contro il Besiktas. Un gol di Malen ha permesso al Borussia Dortmund di superare lo Sporting.del Liverpool contro il Porto, doppiette di Salah e Firmino. Milan ko in casa contro l’Atletico Madrid, il big match Psg-City è dei francesi con il primo gol di Messi. Colpo del Brugge sul campo del Lipsia, clamoroso colpo del Tiraspol che guida la classifica a punteggio pieno,del Real Madrid. Nelle partite di mercoledì successi delle due squadre italiane, la Juventus ha avuto la meglio del Chelsea, ok anche l’Atalanta contro lo Young Boys. Tutto ...

