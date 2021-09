I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 3.212 casi positivi da coronavirus e 63 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.767 (110 in meno di ieri), di cui 450 nei reparti di terapia intensiva (9 Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 3.212 casi positivi dae 63 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.767 (110 in meno di ieri), di cui 450 nei reparti di terapia intensiva (9

