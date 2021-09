Humanitas di Milano | due operai morti nella cisterna d’azoto | soffocati mentre cercavano di aiutarsi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tragedia sul retro dell’. Nel silos il liquido usato per conservare i campioni di laboratorioUna telecamera ha filmato le azioni dei due lavoratori bresciani. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo

Non è stato il solo: ieri hanno perso la vita due uomini di 46 e 42 anni all'Universitàdi Pieve Emanuele () mentre caricavano una cisterna di azoto liquido. In provincia di Torino un ...La Procura diha aperto un'inchiesta, coordinata dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm ...- cisterna in cui viene depositato il liquido che è usato nei laboratori dell'università...Solo ieri due operai sono morti soffocati dall'azoto liquido durante un rifornimento della sostanza all’ospedale Humanitas di Pieve Emanuele in provincia di Milano e un imbianchino è morto ...Tragedia sul retro dell’Humanitas. Nel silos il liquido usato per conservare i campioni di laboratorio. Una telecamera ha filmato le azioni dei due lavoratori bresciani. Aperta un’inchiesta per omicid ...