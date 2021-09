Highlights Italia-Belgio 3-0 25-17 | 25-23 | 27-25 | Mondiali U21 2021 volley VIDEO

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ilcon glidi3-0 (25-17, 25-23, 27-25), match valido per il gruppo E deiU21. Azzurri ancora imbattuti in questa competizione, e autori di un’altra grande partita. Primo set dominato dai ragazzi di Angiolino Frigoni, e nei set successivi gli Azzurrini sono stati autori di due grandi rimonte che li hanno portati a chiudere in tre set la pratica. In alto le immagini salienti. SportFace.

Sportface.it

