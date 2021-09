Highlights e gol Benfica-Barcellona 3-0 | Champions League 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la fase a gironi di, in cui i padroni di casa si sono imposti 3-0 sulla formazione ospite grazie alle reti realizzate da Darwin Nunez e Rafa Silva. Ecco ildelle azioni salienti e della marcatura che ha deciso la partita. GOL NUNEZ RAFA SILVA GOL NUNEZ ESPULSIONE GARCIA SportFace.

...mercoledì di Champions League è la sfida del gruppo H tra Juventus e Chelsea ( TUTTI GLI... Il tabellino: Juventus - Chelsea 1 - 0: 46' Chiesa (J) JUVENTUS (4 - 3 - 3): Szczesny; ...Il video con glie idi Messina - Bari 0 - 2, match valido per la sesta giornata della Serie C 2021/2022. Altra vittoria dei pugliesi, questa volta in trasferta in Sicilia. Galletti sempre più primi. ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Benfica-Barcellona, match valevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022 ...Federico Chiesa mette la sua firma su Juventus-Chelsea, senando la rete della vittoria e rendendosi protagonista nelle azioni principali.