Highlights e gol Atalanta-Young Boys 1-0, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Atalanta-Young Boys 1-0, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Al Gewiss Stadium un gol annullato nel primo tempo agli orobici dal Var, nella ripresa dopo una serie infinita di occasioni per la Dea arriva il meritato vantaggio con Pessina su invenzione di Zapata. Ecco in alto e di seguito le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la seconda giornata dei gironi di. Al Gewiss Stadium un gol annullato nel primo tempo agli orobici dal Var, nella ripresa dopo una serie infinita di occasioni per la Dea arriva il meritato vantaggio con Pessina su invenzione di Zapata. Ecco in alto e di seguito le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - SkySport : ?? IL PRIMO GOL DI MESSI È UN CAPOLAVORO ?? La Pulce sigla il 2-0 dalla distanza ???? Dopo lo scambio con Mbappé ? ?? Gl… - JManiaSite : L'Allegrata c'è e funziona: la #Juventus incarta il #Chelsea, #Chiesa lo punisce #JuveChelsea - sportli26181512 : Juventus-Chelsea 1-0: video, gol e highlights: Grande notte europea per la Juve che batte i campioni in carica del… -