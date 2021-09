(Di mercoledì 29 settembre 2021) "Per la gran parte della mia carriera mettevo piede sul set e il 99% delle persone che vedevo attorno a me erano uomini. La cosa interessante è che sembravano non rendersene conto, faceva parte della ...

Advertising

oknosureddit : Checco Zalone bacia Helen Mirren sul palco del Bif&st: 'Siamo tutti vacinadi' (Video) - AnsaPuglia : Helen Mirren, elettrizzata da rivoluzione donne nel cinema. L'attrice britannica protagonista masterclass nel Petru… - glooit : Helen Mirren, elettrizzata da rivoluzione donne nel cinema leggi su Gloo - Trmtv : Bifest: Checco Zalone a sorpresa al Petruzzelli durante la serata dedicata a Helen Mirren - bifest_official : RT @RegionePuglia: @bifest_official Premiazione di #HelenMirren e #TaylorHackford. @micheleemiliano:'Voglio esprimere a nome di tutto il pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Helen Mirren

A parlare, dal palco del teatro Petruzzelli di Bari nell'ambito del Bif&st, il Bari international film festival, è l'attrice britannica, protagonista di una masterclass con il regista ...e Checco Zalone sono stati i protagonisti di un momento molto divertente del Bifest 2021, immortalato in un video condiviso nelle ultime ore sul web. " Sono contentissimo di averti dato l'...Checco Zalone è intervenuto al Bifest 2021 ed ha scherzato con Helen Mirren, vincitrice del premio "Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence". Helen Mirren e Checco Zalone sono stati i ..."Per la gran parte della mia carriera mettevo piede sul set e il 99% delle persone che vedevo attorno a me erano uomini. La cosa interessante è che sembravano non rendersene conto, faceva parte della ...