Guglielmo Poggi | «Bisogna sempre puntare alle stelle»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Guglielmo Poggi ha chiuso la telefonata con un augurio. «Non so se sia possibile tradurre tutto questo in una sola intervista. Mi dispiace, tendo alla logorrea». Una risata, sincera, rotonda, a suggellare un’ora e più di parole. Netflix, Luna Park, Gigi Proietti, la responsabilità sociale di un attore, il divismo e -ismi altri, talmente grandi da sfuggire ogni classificazione. Poggi, trent’anni compiuti ad aprile, ha parlato e parlato, e parlato ancora. Ma nelle parole non c’è stata, mai una volta, alcuna avvisaglia del delirio narcisistico che prende tanti. «Io capisco che apparire sia necessario: un passaggio obbligato per chiunque voglia o debba affermare la propria esistenza. I miei compagni di scuola si sono accorti che facevo l’attore solo quando ho cambiato l’immagine profilo su Facebook: un red carpet di Venezia. Avevo già calcato palchi importanti, ma la sfilata, quella, per alcuni è il punto d’arrivo. Oggi, non ce lo possiamo più permettere». Non dopo aver vissuto due anni di «Quella roba là». Lo ha chiamato così, il Covid-19, con le sue scorie: la solitudine, il lockdown, l’inevitabile introspezione e un lavoro che «Mi ha salvato». Perché, mentre il mondo taceva, costretto in casa, Poggi ha girato Luna Park, serie Netflix online dal 30 settembre. Lo show, storia di una scomparsa e di un incontro voluto dal destino, ha riportato a galla gli anni Sessanta, così come Roma e l’Italia li hanno vissuti.