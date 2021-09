Guardiola pazzo di Verratti | «Eccezionale | sono innamorato di lui»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’allenatore del Manchester Cityha lanciato un messaggio d’amore a MarcoPep, allenatore del Manchester City, al termine della partita di Champions League persa contro il PSG ha lanciato un messaggio d’amore a Marco. «di lui. È. Anche sotto pressione riesce a trovare quei passaggi che permettono al centrocampo di essere libero. Non è un giocatore che fa i passaggi lunghi ma puoi sempre contare su di lui per costruire il gioco. Siamo riusciti a controllarlo meglio nel secondo tempo, ma nel primo tempo è stato davvero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Guardiola fuori di testa per #Verratti -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola pazzo

Calcio News 24

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Champions League", "item": "https://www.itasportpress.it/champions - league/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "di ...I tabloid più noti, da qualche giorno, continuano a parlare di un interesse considerevole da parte di Pepper Theo. Il tecnico spagnolo, a detta delle fonti, èdel francese e lo ...Verratti è da tempo un leader nel PSG ma è anche oggetto di critiche. Contro il Manchester City ha però giocato una partita superba, come conferma Guardiola ...Sconfitto dal Paris Saint-Germain ma autore di dichiarazioni al miele per i rivali. La notte di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è stata assolutamente particolare. Nella seconda sfida de ...