Gualtieri: da Expo 45 miliardi di vantaggi per Roma. La sfida si vince in 3 mosse (Di mercoledì 29 settembre 2021) La candidatura di Roma all’Expo 2030 decisa dal Presidente Draghi è un’occasione importante, irripetibile. Come ha ricordato il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, PNRR, Giubileo ed Expo possono segnare i prossimi 50 anni di crescita e di sviluppo della Capitale. Roma può vincere tutte queste sfide. E ha la statura internazionale e le caratteristiche per raggiungere l’obiettivo dell’Expo. Ma sarebbe sbagliato dimenticare che questa vittoria va ora costruita e realizzata. In città esiste una chiara consapevolezza dei grandi benefici di questa straordinaria opportunità, che le prime stime della Luiss quantificano in 45 miliardi di euro complessivi. Naturalmente, a condizione che sia ben gestito e ben programmato l’impatto sulla città. È dunque fondamentale ora ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) La candidatura diall’2030 decisa dal Presidente Draghi è un’occasione importante, irripetibile. Come ha ricordato il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, PNRR, Giubileo edpossono segnare i prossimi 50 anni di crescita e di sviluppo della Capitale.puòre tutte queste sfide. E ha la statura internazionale e le caratteristiche per raggiungere l’obiettivo dell’. Ma sarebbe sbagliato dimenticare che questa vittoria va ora costruita e realizzata. In città esiste una chiara consapevolezza dei grandi benefici di questa straordinaria opportunità, che le prime stime della Luiss quantificano in 45di euro complessivi. Naturalmente, a condizione che sia ben gestito e ben programmato l’impatto sulla città. È dunque fondamentale ora ...

Advertising

CarterNicK50 : RT @HuffPostItalia: Gualtieri: da Expo 45 miliardi di vantaggi per Roma. La sfida si vince in 3 mosse - HuffPostItalia : Gualtieri: da Expo 45 miliardi di vantaggi per Roma. La sfida si vince in 3 mosse - AgenziaVISTA : Expo 2030, Gualtieri: 'Potrebbe essere altra grande occasione di rilancio per Roma' #Expo2030 - infoitinterno : EXPO 2030, GUALTIERI: ROMA PUO' VINCERE, ORA SERVE QUALITA' - StudiGermanici : Draghi ha candidato Roma per l'Expo 2030 -