Guai fisici per Kyrgios: infiammazione al tendine rotuleo e stagione finita (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nick Kyrgios ha annunciato il termine della propria stagione agonistica tramite un post su Instagram, rendendo pubblico un problema al ginocchio sinistro. Nel dettaglio, l’australiano soffre per un’infiammazione al tendine rotuleo ed è dunque necessario che si sottoponga a un intervento specifico; in generale, Kyrgios è apparso tutt’altro che in forma durante la Laver Cup 2021, non particolarmente reattivo negli spostamenti laterali e ‘scarico’ con i fondamentali da fondocampo. Guaio al ginocchio presente in precedenza, ma attualmente diventato eccessivamente fastidioso per l’attività sportiva; di seguito le parole di Kyrgios: “Ciao a tutti, durante gli ultimi due mesi non sono stato in salute al 100%. Sto facendo i conti con una tendinopatia rotulea ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nickha annunciato il termine della propriaagonistica tramite un post su Instagram, rendendo pubblico un problema al ginocchio sinistro. Nel dettaglio, l’australiano soffre per un’aled è dunque necessario che si sottoponga a un intervento specifico; in generale,è apparso tutt’altro che in forma durante la Laver Cup 2021, non particolarmente reattivo negli spostamenti laterali e ‘scarico’ con i fondamentali da fondocampo.o al ginocchio presente in precedenza, ma attualmente diventato eccessivamente fastidioso per l’attività sportiva; di seguito le parole di: “Ciao a tutti, durante gli ultimi due mesi non sono stato in salute al 100%. Sto facendo i conti con una tendinopatia rotulea ...

