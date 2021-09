Grosseto, per il supermercato una donna in tenuta da fitness è “indecente”: «Non può entrare a petto nudo» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diletta Pelucco ha 30 anni, una laurea in psicologia e insegna equitazione. Nel suo passato, un trascorso nell’esercito e tanta passione per lo sport. Anche adesso, nei momenti liberi, non perde occasione per dedicarsi all’attività fisica. In tenuta da fitness, ovvero con un top bordeaux che lascia scoperti addome e braccia, Pelucco stava accompagnando sua madre, Silvia Gentilini, al supermercato: le due dovevano fare una spesa d’emergenza per la nonna novantenne. All’ingresso, però, la sorpresa: «Non può entrare qui a petto nudo». L’addetta alla sicurezza della Coop di Orbetello ha sbarrato l’accesso a Pelucco: il suo abbigliamento è stato considerato indecente. Le è stato chiesto di coprirsi e, vista l’urgenza della spesa, ha accettato. «Quando la guardia giurata le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diletta Pelucco ha 30 anni, una laurea in psicologia e insegna equitazione. Nel suo passato, un trascorso nell’esercito e tanta passione per lo sport. Anche adesso, nei momenti liberi, non perde occasione per dedicarsi all’attività fisica. Inda, ovvero con un top bordeaux che lascia scoperti addome e braccia, Pelucco stava accompagnando sua madre, Silvia Gentilini, al: le due dovevano fare una spesa d’emergenza per la nonna novantenne. All’ingresso, però, la sorpresa: «Non puòqui a». L’addetta alla sicurezza della Coop di Orbetello ha sbarrato l’accesso a Pelucco: il suo abbigliamento è stato considerato. Le è stato chiesto di coprirsi e, vista l’urgenza della spesa, ha accettato. «Quando la guardia giurata le ...

GrossetoNotizie : Verso le amministrative, Gabbrielli: “Le mie proposte per valorizzare il Parco della Maremma” - ilGiunco : #Commercio: «Riqualifichiamo il #centrostorico per attrarre nuove #aperture» - GROSSETO – “Un’occasione straordinar… - FelixIndustria : ?? Premio #IndustriaFelix #Toscana: #UnioneAmiatinaSocietàCooperativa “migliore grande impresa della provincia di G… - mattesini_david : RT @OxfamItalia: #Vaccini #Covid_19 - #Oxfam in prima in linea in #Toscana per facilitare la vaccinazione dei cittadini stranieri, aiutando… - NazioneGrosseto : ’Fragole d’inverno’: in un libro la ricetta per salvare il pianeta -