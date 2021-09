Greta Thunberg contro tutti: le dure accuse contro i leader mondiali (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La scienza non mente”, l’attivista Greta Thunberg a Milano si scaglia contro i leader politici del mondo che promettono di ridurre le emissioni climatiche, ma il pianeta continua a peggiorare. L’attivista svedese Greta Thunberg arriva alla conferenza di Youth4Climate a Milano, Italia, 28 settembre,Greta Thunberg ha criticato i leader globali per il loro modo di affrontare l’emergenza climatica, definendoli dei “chiacchieroni” durante il suo discorso al summit Youth4Climate a Milano, lo scorso martedì. La 18enne ha affermato che “combattere il cambiamento climatico richiede innovazione, cooperazione e forza di volontà”, ma la scienza non mente e quello che il mondo ci sta dicendo che non sta migliorando. Infatti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La scienza non mente”, l’attivistaa Milano si scagliapolitici del mondo che promettono di ridurre le emissioni climatiche, ma il pianeta continua a peggiorare. L’attivista svedesearriva alla conferenza di Youth4Climate a Milano, Italia, 28 settembre,ha criticato iglobali per il loro modo di affrontare l’emergenza climatica, definendoli dei “chiacchieroni” durante il suo discorso al summit Youth4Climate a Milano, lo scorso martedì. La 18enne ha affermato che “combattere il cambiamento climatico richiede innovazione, cooperazione e forza di volontà”, ma la scienza non mente e quello che il mondo ci sta dicendo che non sta migliorando. Infatti ...

