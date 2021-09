Greta Thunberg a Milano: “Sul clima 30 anni di bla, bla, bla e promesse vuote” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Trent’anni di bla bla bla dove ci ha portato?” Greta Thunberg ieri si è scagliata contro le “promesse vuote” di politici e leader mondiali sulla crisi climatica e le parole con cui negli ultimi decenni hanno promosso progetti dai nomi altisonanti senza intervenire sulle cause del riscaldamento globale. “Ricostruire meglio: bla, bla, bla. Green economy: bla, bla, bla. Emissioni zero entro il 2050: bla, bla, bla. Questo è tutto quello che sentiamo dai nostri cosiddetti leader”, ha detto all’incontro Youth4climate, organizzato a Milano in vista della Cop26, il vertice mondiale sul cambiamento climatico in programma tra ottobre e novembre a Glasgow. “Più del 50% di tutte le emissioni di Co2 sono avvenute dal 1990 in poi e un terzo dal ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Trent’di bla bla bla dove ci ha portato?”ieri si è scagliata contro le “” di politici e leader mondiali sulla crisitica e le parole con cui negli ultimi decenni hanno promosso progetti dai nomi altisonanti senza intervenire sulle cause del riscaldamento globale. “Ricostruire meglio: bla, bla, bla. Green economy: bla, bla, bla. Emissioni zero entro il 2050: bla, bla, bla. Questo è tutto quello che sentiamo dai nostri cosiddetti leader”, ha detto all’incontro Youth4te, organizzato ain vista della Cop26, il vertice mondiale sul cambiamentotico in programma tra ottobre e novembre a Glasgow. “Più del 50% di tutte le emissioni di Co2 sono avvenute dal 1990 in poi e un terzo dal ...

