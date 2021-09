Greta Thunberg a Milano Le politiche sul clima sono tutte un bla | bla | bla | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Al via la Youth4te a, tra gli ospiti anche la giovane attivistache sul palco ha detto: "Vogliamo una giustiziatica, ora! I cambiamentiun'opportunità per tutti, non c'è un piano B, basta bla bla bla". La replica del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, non si è fatta attendere: "Al di là dei modi di esprimersi diversi, abbiamo detto le stesse cose: vanno combattute anche le diseguaglianze sociali legate alla crisi. Ascoltando la scienza". Via Twitter Guarda tutti i, furgone prende fuoco vicino Piazza AffariMomenti di paura in n via Santa Maria Se, in zona Cordusio ...Val di Susa, camionista affronta attivisti No Tav ...