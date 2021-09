Greta Thunberg a Milano: “Il cambiamento è necessario” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “I nostri leader politici dicono solo bla bla bla”. Esordisce così Greta Thunberg al tavolo di lavoro Youth4Climate, la conferenza giovanile sul clima organizzata dal governo italiano prima dell’apertura della Pre-Cop26, di cui è stata ospite anche la giovane attivista. Ed è in quell’espressione onomatopeica utilizzata per indicare un chiacchiericcio futile, la diciottenne ha espresso il suo pensiero. Attivista, icona mondiale dei giovanissimi, simbolo di una sfida concreta ambientalmente e climaticamente corretta, Greta Thunberg è arrivata a Milano per partecipare al Youth4Climate. La 18enne, considerata una vera e propria forza della natura, per quella capacità di far sentire la sua giovane voce ai più potenti capi di Stato, ha sottolineato quanto sia importante intervenire adesso. E farlo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 settembre 2021) “I nostri leader politici dicono solo bla bla bla”. Esordisce cosìal tavolo di lavoro Youth4Climate, la conferenza giovanile sul clima organizzata dal governo italiano prima dell’apertura della Pre-Cop26, di cui è stata ospite anche la giovane attivista. Ed è in quell’espressione onomatopeica utilizzata per indicare un chiacchiericcio futile, la diciottenne ha espresso il suo pensiero. Attivista, icona mondiale dei giovanissimi, simbolo di una sfida concreta ambientalmente e climaticamente corretta,è arrivata aper partecipare al Youth4Climate. La 18enne, considerata una vera e propria forza della natura, per quella capacità di far sentire la sua giovane voce ai più potenti capi di Stato, ha sottolineato quanto sia importante intervenire adesso. E farlo ...

