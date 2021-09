Greenpeace blocca un ingresso al Med Energy Conference Exhibition e inscena il “patto della finzione ecologica” tra Draghi, Cingolani ed Eni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Doppia protesta degli attivisti di Greenpeace Italia questa mattina a Ravenna. I manifestanti sono entrati in azione sulla piattaforma Porto Corsini Mare Ovest per denunciare quello che definiscono “il “patto della finzione ecologica” che vincola il nostro Paese alle fonti fossili e alle inefficaci politiche del governo contro la crisi climatica, e finiscono per favorire solo aziende inquinanti come Eni”. Mentre gli attivisti con le maschere del premier Mario Draghi e del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani inscenavano la stipula del “patto” con il Cane a sei zampe simbolo di Eni, sulla trivella è stato esposto un grande striscione con il messaggio “Basta bugie di ENI, nascondere CO2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Doppia protesta degli attivisti diItalia questa mattina a Ravenna. I manifestanti sono entrati in azione sulla piattaforma Porto Corsini Mare Ovest per denunciare quello che definiscono “il “” che vincola il nostro Paese alle fonti fossili e alle inefficaci politiche del governo contro la crisi climatica, e finiscono per favorire solo aziende inquinanti come Eni”. Mentre gli attivisti con le maschere del premier Marioe del ministroTransizioneRobertovano la stipula del “” con il Cane a sei zampe simbolo di Eni, sulla trivella è stato esposto un grande striscione con il messaggio “Basta bugie di ENI, nascondere CO2 ...

