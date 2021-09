Green pass, Paragone: “Se eletto sindaco Milano tamponi gratis a tutti” (Di mercoledì 29 settembre 2021) tamponi a tutti coloro che non hanno il Green pass se diventasse sindaco di Milano. Lo ha promesso l’ex senatore M5S e candidato Gianluigi Paragone a Rtl 102.5. “Agiremo sul Green pass: l’amministrazione comunale si farà carico dei tamponi. Se i vaccini sono gratuiti è giusto che lo siano anche i test”, ha sostenuto Paragone. Sulle possibili ‘diseguaglianze’ che una scelta del genere comporterebbe, “purtroppo non faccio il Presidente del Consiglio. Il sindaco di Milano pensa ai milanesi”, ha risposto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021)coloro che non hanno ilse diventassedi. Lo ha promesso l’ex senatore M5S e candidato Gianluigia Rtl 102.5. “Agiremo sul: l’amministrazione comunale si farà carico dei. Se i vaccini sono gratuiti è giusto che lo siano anche i test”, ha sostenuto. Sulle possibili ‘diseguaglianze’ che una scelta del genere comporterebbe, “purtroppo non faccio il Presidente del Consiglio. Ildipensa ai milanesi”, ha risposto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - VittorioSgarbi : Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia.… - LaStampa : Il Green Pass manda in tilt l’università. A Torino code e intoppi per i controlli - ilmandaloriano : RT @rej_panta: Studio dello Spallanzani fa a pezzi il Green Pass: 'I vaccinati possono infettarsi e portare elevate cariche virali' - come… - domenicobas62 : RT @gustinicchi: Il 19/10 il Tribunale di Napoli invierà il Green Pass alla Corte Costituzionale x esaminare se lo strumento è legale o no.… -