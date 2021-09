Green pass, Francia vuole usarlo fino a estate 2022 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il governo francese vuole mantenersi “la possibilità di far ricorso” al Green pass fino all’estate del 2022. Lo ha detto oggi il portavoce dell’esecutivo, Gabriel Attal, confermando che un progetto di legge in questo senso sarà presentato il 13 ottobre al Consiglio dei ministri. “Abbiamo motivi per essere ottimisti”, ha detto Attal, secondo il quale la Francia si sta avviando verso la fine della quarta ondata della pandemia di covid-19, con i “casi giornalieri diminuiti del 23% in una settimana”. Ma “gli ultimi 18 mesi ci hanno mostrato che bisogna essere prudenti. Servono strumenti ancora per molti mesi in modo da poter ricorrere, se necessario, a mezzi per proteggere i francesi”, ha spiegato. L’attuale provvedimento per il Green ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il governo francesemantenersi “la possibilità di far ricorso” alall’del. Lo ha detto oggi il portavoce dell’esecutivo, Gabriel Attal, confermando che un progetto di legge in questo senso sarà presentato il 13 ottobre al Consiglio dei ministri. “Abbiamo motivi per essere ottimisti”, ha detto Attal, secondo il quale lasi sta avviando verso la fine della quarta ondata della pandemia di covid-19, con i “casi giornalieri diminuiti del 23% in una settimana”. Ma “gli ultimi 18 mesi ci hanno mostrato che bisogna essere prudenti. Servono strumenti ancora per molti mesi in modo da poter ricorrere, se necessario, a mezzi per proteggere i francesi”, ha spiegato. L’attuale provvedimento per il...

Advertising

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - VittorioSgarbi : Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia.… - LaStampa : Il Green Pass manda in tilt l’università. A Torino code e intoppi per i controlli - Gio97380780 : Dallo Spallanzani. Il green pass non serve. I vaccinati si infettano. Uguale su la 7. I vaccini non servono. - Saturni51782745 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Lo studio pagato da Speranza che demolisce il green pass Ricerca dello Spallanzani fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Tamponi gratis a poliziotti non vaccinati per avere il Green pass Gli agenti di polizia non vaccinati a Brescia da oggi potranno ottenere il Green pass provvisorio grazie a un imprenditore che ha garantito tamponi gratis ai poliziotti non vaccinati. L'iniziativa è partita davanti all'ingresso della Questura dove da questa mattina è stato ...

Prato, ragazza di 23 anni morta di Covid: non era vaccinata, è la più giovane vittima del virus in Toscana ROMA Roma, un No Vax su due è pentito e ora vuole il Green pass IRLANDA No vax italiano convince 75enne malato di Covid a lasciare... CANADA No vax, un Covid party per contagiarsi ed evitare il ...

Green pass, Bassetti: "Va tolto se 90% italiani vaccinati" Adnkronos Università: Bologna, allontanato da aula prof. senza Green pass Un docente dell'Università di Bologna, professore associato di Lettere moderne e coordinatore del Corso di Dottorato in Studi letterari e culturali è stato allontanato ieri dall'aula in cui stava face ...

Green pass, Francia vuole usarlo fino a estate 2022 Il governo francese vuole mantenersi “la possibilità di far ricorso” al green pass fino all’estate del 2022. Lo ha detto oggi il portavoce dell’esecutivo, Gabriel Attal, confermando che un progetto di ...

Gli agenti di polizia non vaccinati a Brescia da oggi potranno ottenere ilprovvisorio grazie a un imprenditore che ha garantito tamponi gratis ai poliziotti non vaccinati. L'iniziativa è partita davanti all'ingresso della Questura dove da questa mattina è stato ...ROMA Roma, un No Vax su due è pentito e ora vuole ilIRLANDA No vax italiano convince 75enne malato di Covid a lasciare... CANADA No vax, un Covid party per contagiarsi ed evitare il ...Un docente dell'Università di Bologna, professore associato di Lettere moderne e coordinatore del Corso di Dottorato in Studi letterari e culturali è stato allontanato ieri dall'aula in cui stava face ...Il governo francese vuole mantenersi “la possibilità di far ricorso” al green pass fino all’estate del 2022. Lo ha detto oggi il portavoce dell’esecutivo, Gabriel Attal, confermando che un progetto di ...