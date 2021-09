Green pass, Bassetti: “Va tolto se 90% italiani vaccinati” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Via il Green pass con il 90% degli italiani vaccinati contro il covid o comunque immuni. Lo dice il professor Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Matteo di Genova, chiede un passo in avanti sulle discoteche, a Tagadà su La7. “Nel momento in cui avremo il 90% di vaccinati o di persone immuni bisogna togliere le restrizioni, compreso il Green pass. E bisogna tornare alla vita di prima”, dice Bassetti. “Se riapriremo tutto, lo faremo grazie ai vaccini e al Green pass, che è uno strumento eccezionale di convincimento a vaccinarsi. Agli italiani abbiamo dato una speranza di sopravvivenza grazie al vaccino. Il regalo più grande che lo stato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Via ilcon il 90% deglicontro il covid o comunque immuni. Lo dice il professor Matteo, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Matteo di Genova, chiede uno in avanti sulle discoteche, a Tagadà su La7. “Nel momento in cui avremo il 90% dio di persone immuni bisogna togliere le restrizioni, compreso il. E bisogna tornare alla vita di prima”, dice. “Se riapriremo tutto, lo faremo grazie ai vaccini e al, che è uno strumento eccezionale di convincimento a vaccinarsi. Agliabbiamo dato una speranza di sopravvivenza grazie al vaccino. Il regalo più grande che lo stato ...

