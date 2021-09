Green pass: azienda paga tamponi dipendenti,'no a divisioni' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un'azienda di Numana (Ancona) del settore arredamenti tessili, tessuti per vele, telonerie navali e marittime, segue l'esempio della catena 'NaturaSì' e annuncia che sosterrà in toto, fino a fine anno,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un'di Numana (Ancona) del settore arredamenti tessili, tessuti per vele, telonerie navali e marittime, segue l'esempio della catena 'NaturaSì' e annuncia che sosterrà in toto, fino a fine anno,...

Advertising

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - VittorioSgarbi : Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia.… - LaStampa : Il Green Pass manda in tilt l’università. A Torino code e intoppi per i controlli - Sara73829178 : RT @SaracomemeSara: MUORE D'INFARTO DOPO SECONDA DOSE IL GIORNALISTA FULVIO MONDELLO. NOTA LA SUA POSIZIONE VACCINISTA, ESIGEVA RISPETTO DA… - IulianaAdriana3 : RT @Comunardo: Articolo a mio avviso ineccepibile: *Green pass, esiste il diritto a non vaccinarsi: se così si perde la retribuzione, qualc… -