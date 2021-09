Green Blue Days, Sonia Cocozza: La sostenibilità è di tutti, chiunque ne può diventare azionista (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La sostenibilità è di tutti, chiunque ne può diventare azionista”. Sonia Cocozza, ideatrice e fondatrice del progetto “Green Blue Days”, che culminerà dopo un anno di lavoro nell’evento di tre giorni in programma a Napoli nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore (13-15 ottobre), ha le idee chiare: “Serve un processo di umanizzazione che riporti al centro delle azioni di ognuno il rispetto della natura e dell’uomo”. Di mestiere fa la giornalista – scrive articoli per riviste nazionali di architettura e design – ma alla convention sulla sostenibilità sistemica, che Sonia si è inventata insieme a Rosy Fusillo, project & design manager di origini pugliesi, ed Elisabetta ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Laè dine può”., ideatrice e fondatrice del progetto “”, che culminerà dopo un anno di lavoro nell’evento di tre giorni in programma a Napoli nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore (13-15 ottobre), ha le idee chiare: “Serve un processo di umanizzazione che riporti al centro delle azioni di ognuno il rispetto della natura e dell’uomo”. Di mestiere fa la giornalista – scrive articoli per riviste nazionali di architettura e design – ma alla convention sullasistemica, chesi è inventata insieme a Rosy Fusillo, project & design manager di origini pugliesi, ed Elisabetta ...

