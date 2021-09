Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni racconta le violenze subite da sua madre: “Cercavamo di toglierlo ma lui era più forte di tutti” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sophie Codegoni è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L’ex tronista di Uomini e Donne, durante la puntata andata in onda su Canale 5 il 27 settembre, ha raccontato un episodio di violenza che avrebbe visto coinvolta sua madre e a cui lei avrebbe assistito. “Non vogliamo entrare nei particolari.. però credo che questo ti abbia lasciato dei segni”, ha esordito Alfonso Signorini invitandola poi ad uscire in passerella ad abbracciare la madre. Prima, però, il Grande Fratello ha mandato in onda un confessionale in cui la giovane concorrente aveva rivelato alcuni dettagli di quell’episodio: “Cercavamo di toglierlo, ma lui era più forte di tutti noi, ho vissuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021)è tra le concorrenti delVip 6. L’ex tronista di Uomini e Donne, durante la puntata andata in onda su Canale 5 il 27 settembre, hato un episodio di violenza che avrebbe visto coinvolta suae a cui lei avrebbe assistito. “Non vogliamo entrare nei particolari.. però credo che questo ti abbia lasciato dei segni”, ha esordito Alfonso Signorini invitandola poi ad uscire in passerella ad abbracciare la. Prima, però, ilha mandato in onda un confessionale in cui la giovane concorrente aveva rivelato alcuni dettagli di quell’episodio: “di, ma lui era piùdinoi, ho vissuto ...

