Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo allontana Lulù Selassiè: "questa camicia costa tanto" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Manuel Bortuzzo ha spiazzato tutti respingendo Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip 6, il concorrente temeva che la ragazza potesse sporcargli la camicia con il trucco. Manuel Bortuzzo ha respinto Lulù Selassiè per timore di sporcarsi la camicia con il trucco di lei: il gesto è stato notato da chi segue la diretta del Grande Fratello Vip 6 e la scena è stata postata sui social, come sempre, il popolo di Twitter si è diviso. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono stati i primi a scambiarsi un bacio nella nuova edizione del Grande Fratello Vip

