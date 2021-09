Grande Fratello Vip 6: in carcere il padre delle Selassiè, che non sono vere principesse (Di mercoledì 29 settembre 2021) É stato arrestato in Lussemburgo il padre delle sorelle Selassiè, le principesse del Grande Fratello Vip 6 che non sono in realtà vere principesse. Il padre delle tre principesse Selassiè del Grande Fratello Vip 6 è in carcere: secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l'uomo è stato arrestato per una truffa ed estradato dal Lussemburgo in Svizzera. La scorsa settimana il settimanale Oggi, come riportato anche dalla sua versione online, aveva scoperto che Clarissa, Jessica e Lucrezia non sono vere principesse in quanto nipoti di uno dei giardinieri della residenza ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) É stato arrestato in Lussemburgo ilsorelle, ledelVip 6 che nonin realtà. IltredelVip 6 è in: secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l'uomo è stato arrestato per una truffa ed estradato dal Lussemburgo in Svizzera. La scorsa settimana il settimanale Oggi, come riportato anche dalla sua versione online, aveva scoperto che Clarissa, Jessica e Lucrezia nonin quanto nipoti di uno dei giardinieri della residenza ...

