Gran Bretagna, figuraccia per la dem: "Johnson è sparito". Ma era al funerale della madre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Londra, 29 sett – Il primo ministro britannico Boris Johnson fa parlare di sé anche quando non c'è: peccato che questa volta avesse una buonissima scusa per un po' di meritato silenzio stampa. "Dov'è Johnson?", la risposta della sorella spiazza La sorella di Boris Johnson, Rachel, ha criticato l'attivista anti-Brexit Gina Miller per aver chiesto dove fosse il Primo Ministro. La Miller ieri è intervenuta su Twitter per scrivere: "Nel bel mezzo della carenza di carburante. La gente è disperatamente preoccupata per l'aumento del costo della vita/cibo/riscaldamento, scaffali vuoti – qualcuno ha visto Boris Johnson?", taggando il profilo dell'inquilino di Downing Street. Al che la signora Johnson, sorella di Boris, ha risposto senza mezzi termini: "Ieri è

