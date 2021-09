Gp Austin | il ' feudo' di Marc | negli Usa Marquez può tornare a ruggire

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ain MotoGPpuò ripetere l'impresa del Sachsenring, tornando alla vittoria in questo faticoso 2021? A ben guardare, i presupposti per una bella gara da parte del portacolori di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Austin feudo

La Gazzetta dello Sport

è una pista tradizionalmente amica per il talentuoso pilota spagnolo, che quest'anno potrebbe beneficiare anche sul fronte fisico del particolare layout del Circuit of the Americas.Il generaleS. Miller, comandante delle residue forze militari straniere in Afghanistan, ha ...dell'acqua e dell'energia al fine di "distrarlo" da quello che era divenuto un vero e proprio...Domenica 3 ottobre il Motomondiale farà il proprio ritorno sul tracciato di Austin, dove si disputerà l’ottava edizione del Gran Premio delle Americhe. L’appuntamento è stato istituito ad hoc per il c ...