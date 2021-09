Gordon Ramsay | il suo “miglior pasto” è quello che ha preparato per Lady Diana

(Di mercoledì 29 settembre 2021)è uno dei volti più noti tra gli chef stellati in tutto il mondo. Oltre ad aver partecipato come conduttore a molti cooking show, ha cucinato per tantissimi personaggi noti. Ma secondo le sue ultime affermazioni, tra tutti i volti famosi per cui ha avuto l’onore di cucinare, la principessasupera tutti di gran lunga.nel ricordo diLo chef e ristoratore pluristellato Michelin,, è attualmente protagonista di, Gino & Fred Go Greek. Si tratta di una docuserie televisiva britannica non ancora trasmessa in Italia. Nel programma gli spettatori possono vedereesplorare le delizie culinarie delle isole greche insieme ai famosi ...

Advertising

ReghiSzucs : @antimsocial Ora sembra Alex che fa Gordon Ramsay e comanda tutti in cucina ?? - SPOOKYSHlMA : penso di essere sessualmente attratto da gordon ramsay — ....io non ero pronto ad una conversazione del genere - OfficialTozzi : RT @DivulgoConAnsia: @miaDuni @OfficialTozzi Ma pure Gordon Ramsay, je spiccia casa proprio. ?? - DivulgoConAnsia : @miaDuni @OfficialTozzi Ma pure Gordon Ramsay, je spiccia casa proprio. ?? - ReghiSzucs : @FarSenza Peggio di Gordon Ramsay -

Ultime Notizie dalla rete : Gordon Ramsay

dissapore

Il miglior pasto mai preparato dal celebre chef? Lui non ha dubbi: quella volta che ha cucinato per Lady Diana . Lo ha raccontato lui stesso durante la puntata di ieri di, Gino and Fred Go Greek , conversando con lo chef Gino ..., Aarón Sánchez e Joe Bastianich danno il via all'undicesima stagione di MasterChef USA. Appuntamento tutti i lunedì alle 21.15 su Sky Uno con un doppio episodio. Nell'attesa, sfoglia la ...Gordon Ramsay svela il pasto speciale - il migliore di sempre .- preparato negli anni Novanta per Lady Diana, tessendone le lodi.Gordon Singer, numero due del fondo Elliot, è intervenuto a margine del Restore the Music Milan. Singer Foto: calciomercato.it. Primo intervento pubblico per Gordon Singer da pro ...