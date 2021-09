Gli Heat di Butler e del nuovo Lowry | ' Con una squadra così puntiamo al titolo'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il primo media day aperto ai giornalisti dalla primavera del 2020, in quella che per tanti anni è stata conosciuta come American Airlines Arena e che da quest'anno si chiamerà FTX Arena. I Miami...

I nuovi arrivi sono il tema caldo del media day degli Heat e coach Spo ha voluto sottolineare la loro importanza all'interno delle future rotazioni, a partire da Kyle Lowry: "Abbiamo sempre avuto ......