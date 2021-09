Gli 85 anni di Berlusconi, da Brunetta “coccoloso” alla ola del Monza: gli omaggi social al Cav (Di mercoledì 29 settembre 2021) Compleanno in famiglia per Silvio Berlusconi, che oggi compie 85 anni. Il Cav festeggerà a Villa San Martino, ad Arcore, insieme ai figli, ai nipoti e alla fidanzata, la deputata azzurra Marta Fascina. Per i Berlusconi sarà una doppia festa: un paio di giorni fa, infatti, Luigi, il più giovane dei figli dell’ex premier, ha compiuto 33 anni e quest’estate è diventato papà di Emanuele Silvio, un nuovo nipotino e un motivo in più per festeggiare per il leader azzurro. Il post della fidanzata: «Auguri, amore mio» La scelta di una festa privata, però, nulla ha tolto alla dimensione anche pubblica di questo compleanno, che sta ampiamente rimbalzando sui social e non solo. Oltre all’omaggio della fidanzata, che ha postato una foto mano nella mano con la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Compleanno in famiglia per Silvio, che oggi compie 85. Il Cav festeggerà a Villa San Martino, ad Arcore, insieme ai figli, ai nipoti efidanzata, la deputata azzurra Marta Fascina. Per isarà una doppia festa: un paio di giorni fa, infatti, Luigi, il più giovane dei figli dell’ex premier, ha compiuto 33e quest’estate è diventato papà di Emanuele Silvio, un nuovo nipotino e un motivo in più per festeggiare per il leader azzurro. Il post della fidanzata: «Auguri, amore mio» La scelta di una festa privata, però, nulla ha toltodimensione anche pubblica di questo compleanno, che sta ampiamente rimbalzando suie non solo. Oltre all’o della fidanzata, che ha postato una foto mano nella mano con la ...

