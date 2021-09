Giulia Salemi senza niente sotto la giacca: bellissima e raffinata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Giulia Salemi incanta tutti: la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sfoggia un abito elegante e raffinato non indossando nulla sotto la giacca. Giulia Salemi diventa sempre più bella e incanta tutti con un outfit elegante, raffinata, ma anche molto sensuale. Molto presente sui social, l’influencer, ogni giorno, regala ai fan che la seguono con tantissimo affetto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 settembre 2021)incanta tutti: la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sfoggia un abito elegante e raffinato non indossando nullaladiventa sempre più bella e incanta tutti con un outfit elegante,, ma anche molto sensuale. Molto presente sui social, l’influencer, ogni giorno, regala ai fan che la seguono con tantissimo affetto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - MediasetPlay : CI SIAMO! La quinta puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi so… - MediasetPlay : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti di Giulia Salemi e Gaia Zorzi: Andrea Zelletta, Vera Gemma, Valeria Angion… - Babbalei1 : RT @Martina11043191: Ho bisogno anche io di una Giulia Salemi che mi riempia di complimenti #prelemi - Stefani75108155 : RT @_lavispateresa_: Giulia Salemi ci racconti di quando ti sei resa conto di aver lasciato la valigia a casa??? ?????? #PRELEMI -