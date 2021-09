Giulia De Lellis “rinnegata” da Andrea Iannone? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sembra che Belen abbia ancora un posto speciale nel cuore degli uomini con cui è stata, come Andrea Iannone che di recente l’ha elogiata ampiamente. Lo stesso, però, non si può dire di Giulia De Lellis che, invece, è stata decisamente sminuita dal pilota. Presto Andrea Iannone debutterà a Ballando con le Stelle ma prima di dare vita a questa nuova avventura il pilota di Vasto ha rilasciato una lunga intervista in cui si è confessato a 360 gradi, parlando della sua squalifica per doping ma anche delle sue ex più famose. L’uomo, infatti, di recente è stato spesso sui giornali di cronaca rosa per via di alcune relazione con donne belle e famose. A parte i vari flirt che gli sono stati accostati nel tempo, infatti, Andrea è stato fidanzato con Belen e anche con ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sembra che Belen abbia ancora un posto speciale nel cuore degli uomini con cui è stata, comeche di recente l’ha elogiata ampiamente. Lo stesso, però, non si può dire diDeche, invece, è stata decisamente sminuita dal pilota. Prestodebutterà a Ballando con le Stelle ma prima di dare vita a questa nuova avventura il pilota di Vasto ha rilasciato una lunga intervista in cui si è confessato a 360 gradi, parlando della sua squalifica per doping ma anche delle sue ex più famose. L’uomo, infatti, di recente è stato spesso sui giornali di cronaca rosa per via di alcune relazione con donne belle e famose. A parte i vari flirt che gli sono stati accostati nel tempo, infatti,è stato fidanzato con Belen e anche con ...

