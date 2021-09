Giornata Mondiale del Cuore, 4 piazze italiane per la prevenzione (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – In occasione della quinta edizione della Giornata Mondiale del Cuore, l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, in qualità di membro nazionale della World Heart Federation, ha organizzato 4 appuntamenti in contemporanea in 4 piazze italiane (a Roma in Piazza del Popolo, a Torino in Piazza San Carlo e Via Roma, a Catania in Piazza dell’Università e a Piacenza in Piazza Cavalli), con incontri di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari. Main partner del Progetto è Global Thinking Foundation, organizzazione no profit per l’inclusione sociale e la parità di genere. Le malattie cardiovascolari (CVD) causano 18,6 milioni di morti all’anno a causa del fumo, del diabete, dell’ipertensione e dell’obesità, dell’inquinamento atmosferico e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – In occasione della quinta edizione delladel, l’Associazione Italianae Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, in qualità di membro nazionale della World Heart Federation, ha organizzato 4 appuntamenti in contemporanea in 4(a Roma in Piazza del Popolo, a Torino in Piazza San Carlo e Via Roma, a Catania in Piazza dell’Università e a Piacenza in Piazza Cavalli), con incontri di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari. Main partner del Progetto è Global Thinking Foundation, organizzazione no profit per l’inclusione sociale e la parità di genere. Le malattie cardiovascolari (CVD) causano 18,6 milioni di morti all’anno a causa del fumo, del diabete, dell’ipertensione e dell’obesità, dell’inquinamento atmosferico e di ...

