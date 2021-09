Giorgio Panichi | il più giovane laureato d’Italia | «Mai rinunciato agli sport Da piccolo studiavo fisica su YouTube» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Bastava che la cerimonia fosse solo un giorno prima e il titolo che leggete qui sopra sarebbe stato ancora più ad effetto., classe 2001, si èil 22 settembre al Politecnico di Milano in Ingegneria. Il giorno esatto del suo compleanno. Per raggiungere questo traguardo non ha preso nessuna scorciatoia, ha colto solo un paio di opportunità. Cresciuto ad Ascoli Piceno, daha cominciato con la primina, iniziando così le elementari in seconda, e poi al liceo ha preso il diploma al quarto anno, mentre stava facendo l’anno all’estero negli Stati Uniti. Una strada un po’ complessa certo, ma in fondo, come ci spiega lui stesso, il segreto è sempre il solito: basta studiare. Negli ultimi giorni sei stato presentato come ilpiù ...