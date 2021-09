Giorgia Meloni e il centrodestra in pericolo per il caso Morisi e le fratture nella Lega: «Qui crolla tutto» (Di mercoledì 29 settembre 2021) La resa dei conti scattata nella Lega in coincidenza temporale con il caso Morisi fa paura agli altri partiti del centrodestro. In particolare a Giorgia Meloni: «Se andiamo avanti così perdiamo anche nel 2023» è la frase riportata oggi da La Stampa che esprime i timori dentro Fratelli d’Italia. «Avevamo messo nel conto che la Lega potesse avere problemi», ha ripetuto la leader in questi giorni ai suoi. Ma adesso il pericolo balcanizzazione del Carroccio sembra davvero dietro l’angolo. «Magari avremo qualche voto in più – ragiona un dirigente di Fratelli d’Italia -, supereremo la Lega in molte zone, ma se i candidati vanno male, anche le liste ne risentono e ci perdiamo tutti». I timori vanno molto al di là delle amministrative che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) La resa dei conti scattatain coincidenza temporale con ilfa paura agli altri partiti del centrodestro. In particolare a: «Se andiamo avanti così perdiamo anche nel 2023» è la frase riportata oggi da La Stampa che esprime i timori dentro Fratelli d’Italia. «Avevamo messo nel conto che lapotesse avere problemi», ha ripetuto la leader in questi giorni ai suoi. Ma adesso ilbalcanizzazione del Carroccio sembra davvero dietro l’angolo. «Magari avremo qualche voto in più – ragiona un dirigente di Fratelli d’Italia -, supereremo lain molte zone, ma se i candidati vanno male, anche le liste ne risentono e ci perdiamo tutti». I timori vanno molto al di là delle amministrative che ...

