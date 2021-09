Gifted - Il dono del talento | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 settembre 2021)- Ildel, unche narra le vicende di una bambina prodigio finita al centro di una disputa fra lo zio e la nonna, è basato su una- Ildelè undel 2017, diretto da Marc Webb, la cui trama segue la vita di una bambina di 7 anni dotata di una notevole capacità intellettuale che diventa oggetto di una battaglia legale per la sua custodia tra suo zio e sua nonna. La vita di Mary Adler non è ispirata ad una, sebbene possa ricordare altre vicende realmente accadute. Nonostante siano circolate svariate teorie sul web a proposito del, Tom Flynn, l'autore della sceneggiatura, ha dichiarato di non ...