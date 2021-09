Giappone, l’ex ministro degli Esteri Fiumo Kishida sarà il nuovo premier: sostituisce Suga (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fiumo Kishida sarà il nuovo primo ministro del Giappone fino alle prossime elezioni. Già ministro degli Esteri tra il 2012 e il 2017, ha conquistato la presidenza del Pdl – il partito liberal conservatore di centrodestra – che ha la maggioranza nel parlamento di Tokyo. La priorità del nuovo premier sarà affrontare la pandemia di Covid, in rapida crescita dopo le Olimpiadi e la gestione discutibile del suo predecessore, Yoshihide Suga. Kishida, 64 anni, di Hiroshima, proviene da una lunga dinastia politica e già da tempo era considerato il successore ideale di Shinzo Abe. Diventato deputato nel 1993, ha ricoperto il ruolo per 9 mandati. Nel 2020 però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021)ilprimodelfino alle prossime elezioni. Giàtra il 2012 e il 2017, ha conquistato la presidenza del Pdl – il partito liberal conservatore di centrodestra – che ha la maggioranza nel parlamento di Tokyo. La priorità delaffrontare la pandemia di Covid, in rapida crescita dopo le Olimpiadi e la gestione discutibile del suo predecessore, Yoshihide, 64 anni, di Hiroshima, proviene da una lunga dinastia politica e già da tempo era considerato il successore ideale di Shinzo Abe. Diventato deputato nel 1993, ha ricoperto il ruolo per 9 mandati. Nel 2020 però ...

