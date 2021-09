Giappone | Kishida vince ballottaggio con Kono | sarà nuovo premier

Advertising

Corriere : Chi è Fumio Kishida, il prossimo premier del Giappone - CatelliRossella : Giappone: ex ministro Kishida nuovo leader conservatori - Asia - ANSA - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Chi è Fumio Kishida, il prossimo premier del Giappone - marcovaleriolp : Sfide economiche, #demografia calante, rapporti con la Cina. La sintesi di Bloomberg sulle priorità del nuovo primo… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Giappone, Fumio Kishida si appresta a diventare primo ministro -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Kishida

...degli Esteri Fumioha vinto il ballottaggio contro il ministro delle vaccinazioni Taro Kono per la leadership del Partito liberaldemocratico: sarà il nuovo capo del governo del, il ...ha battuto Taro Kono, il ministro delle vaccinazioni, al ballottaggio dopo aver superato al primo turno due candidate donne Sanae Takaichi e Seiko Noda. L'elezione del nuovo primo ministro è ...Il 64enne diventerà il prossimo primo ministro della terza economia mondiale. Succede a Suga, che ha deciso di dimettersi dopo appena un anno in carica.Roma, 29 set. (askanews) - L'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida ha vinto il ballottaggio contro il ministro delle vaccinazioni Taro Kono per ...