Giappone: ex ministro Kishida nuovo leader conservatori (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ex ministro degli Esteri Giapponese Fumio Kishida ha battuto a sorpresa il favorito Taro Kono, responsabile della campagna vaccinale, diventando il presidente del partito conservatore (Ldp), e ...

pidfdfdaa : #Giappone a sorpresa la vittoria di Kishida su Taro Kono nelle primarie dei liberal democratici. Ne avevamo parlato… - M_Monzani : Fumio Kishida è il nuovo segretario del PLD e probabilmente diventerà il prossimo primo ministro del Giappone. - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giappone: ex ministro Kishida nuovo leader conservatori: (ANSA) - TOKYO, 29 SET - L'ex ministro de… - Accadde_Oggi : 1918 - Hara Takashi diviene il primo cristiano a ricoprire la carica di primo ministro del Giappone #AccaddeOggi - gianmariniello : RT @putino: #Giappone ????: il nuovo primo ministro sarà Fumio Kishida, conosciuto per le sue posizioni filo americane e per considerare la C… -