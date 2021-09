Ghali | Italia

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 40 di Vanity Fair in edicola fino al 5 ottobre 2021. Lo osservo mentre, da che era seduto sul divano sformato il giusto per essere comodo, si srotola nella sua altezza da giocatore di basket. È dinoccolato, ha un tono di voce baritonale e sembra soppesare le parole prima di pronunciarle. Jeans, T-shirt nera, cappellino dal quale spuntano le ormai riconoscibilissime ciocche rosa. Ventotto anni — abbiamo la stessa età Ghali e io: è uno dei motivi per cui ho accettato questa intervista, l’altro è che desideravo fare un suo ritratto da tempo, dalla prima volta che ho ascoltato Cara Italia, da quando in quelle strofe ho riconosciuto Gaber e improvvisamente quell’«un po’ italiano, un po’ tunisino» aveva assunto un nuovo significato. Siamo un giovane uomo e una giovane donna della stessa generazione, non solo in virtù di una semplice coincidenza anagrafica, quanto più dell’essere finiti sotto il grande cappello delle «seconde generazioni» — lui per la musica, io per la scrittura. È un’etichetta obsoleta, forse, che ci va a tratti stretta, forse. Ma tant’è. Siamo qui, a parlare di chi siamo stati e di chi, malgrado tutto, siamo diventati. Cantavi «mia madre per crescermi ha fatto di tutto» e, ad ascoltare quel verso, non potevo fare a meno di pensare tra me: anche la mia. La figura di tua mamma viene evocata nelle immagini di Ninna nanna, Ricchi dentro, Come Milano. Ho notato che l’essere cresciuti in maniera predominante dalle nostre madri è un elemento comune per i figli italiani di genitori immigrati, per le seconde generazioni. Che ruolo ha avuto nella tua vita e quanto di lei c’è nella tua musica?«C’è tanto della sua esperienza nei miei brani. Lei mi ha insegnato molto, mi ha trasmesso i valori, con i suoi mezzi, certo. Mia madre è scappata dalla Tunisia all’età di diciotto anni, calandosi dalla finestra con solo una borsa. Della sua fuga sapeva solo una zia. Ha fatto una tratta strana per giungere in Europa, e ha girato un po’ prima di arrivare in Italia. Ti giuro che ci sono dei giorni in cui mi fermo e la ringrazio mille volte: “Wow, grazie di avermi fatto nascere qui e di avermi fatto crescere qui”, penso. Tutte queste big blessing della mia vita sono frutto di una casualità tanto grande quanto il luogo in cui sono nato — un misto tra geografia e fortuna».