GF Vip | Soleil Sorge a letto con il ragazzo di Francesca Cipriani | il gossip bomba

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Sul rinnovato Gf vip incombe ora un nuovoinaspettato, che vede protagoniste. Lo stesso è stato appena lanciato da un sito-web ben informato in rete e vedrebbesospetta terza incomoda nella vita di, in quanto complice di un possibile tradimento che l’attuale compagno dell’ex naufraga potrebbe aver inferto a quest’ultima nella loro storia d’amore nata di recente. Il pettegolezzo parla nel dettaglio di un rapporto carnale che si sarebbe consumato tra la modella italo-americana e il sospetto compagno infedele della. Tutti particolari scottanti, di cui vi parliamo nel dettaglio nel nostro articolo. GF Vip 6, riassunto ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Dopo l'incontro con Tommaso Eletti, infatti, Sophie Codegoni , Alex Belli eSorge avevano ... Il pubblico vorrebbe Valentina Nulli Augusti nella casa del GF: Alfonso Signorini ci penserà? ...Tommaso Eletti una delle prime notti passate nella casa del GFha confessato di avere un interesse perSorge . Nella casa però il ragazzo non ha fatto nulla per provare a conquistare l'influencer. Eppure ieri a Casa Chi l'ex gieffino ha dichiarato che ...Soleil Sorge è al GF Vip, ma ha anche partecipato a L'isola dei famosi e a Pechino Express, qui, insieme a sua mamma: l'avete mai vista?Il Grande Fratello Vip continua la sua messa in onda tra sorprese e nuovi colpi di scena. Nell’ultima puntata andata in onda a fare il suo ingresso in Casa è stata di nuovo l’ex protagonista dell’ulti ...