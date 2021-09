Gf VIP, scandalo per le sorelle Selassié: il padre arrestato «Non sono principesse» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le tre sorelle Selassié, principesse a lor dire di Etiopia, sono al centro di un incredibile scandalo: il padre è stato arrestato per truffa, mentre loro si trovano al Gf VIP. Scopriamo i dettagli. Leggi anche: Raffaella Fico: guai per il fidanzato Piero Neri? La ex rivela «È innamorato di me» sorelle Selassié: perché il padre è stato... Leggi su donnapop (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le trea lor dire di Etiopia,al centro di un incredibile: ilè statoper truffa, mentre loro si trovano al Gf VIP. Scopriamo i dettagli. Leggi anche: Raffaella Fico: guai per il fidanzato Piero Neri? La ex rivela «È innamorato di me»: perché ilè stato...

Advertising

IndianoOceano : È in carcere il padre delle (finte) principesse Selassiè - ESCLUSIVO | Oggi - LorenaENNE : SHOCK RAGA #gfvip È in carcere il padre delle (finte) principesse Selassiè - ESCLUSIVO - ilbassottoSC : @freetonevertob1 Ma lui è pure in carcereeee aiutooo ???? - WSdavidONE : RT @viaggrego: Aveva ragione #Meluzzi quando parlò dei #finti #Vaccini. Ora scoppia lo #scandalo #GreenPass #falsi per #Vip e #Potenti (#Vi… - MSchianto : @Spettegulesss1 Ne vedremo delle belle, non solo Luca -