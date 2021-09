GF Vip | Manuel Bortuzzo allontana Lulù Selassié Fuori dalla Casa | sua madre rivela cosa pensa della princess

(Di mercoledì 29 settembre 2021)sta facendo molto parlaredel Grande Fratello Vip per il suo flirt con. In questi giorni la mamma del nuotatore si è espressa sulla loro relazione e ha fatto sapereprincipessa. Nel frattempo, i fan del reality si stanno dividendo sui social per un gesto dinei confrontigieffina. GF Vip, la mamma disveladiCome ormai tutti sanno, il primo baciosesta edizione del Grande Fratello Vip è scattato fra...

Non è nota solo all'occhio indiscreto del Grande Fratello, ma tutto il pubblico italiano la liaison tra Lulù Selassié eBortuzzo . Fin dai primi sguardi scambiati dai due concorrenti; i telespettatori hanno colto la nascita di un feeling nella ......Selassié sono tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello6 . Soprattutto Lulù che da diversi giorni è sotto i riflettori per la sua storia appena nata con...Non voleva che la sua “costosissima camicia” venisse macchiata, probabilmente dal make up – vistoso – della giovane. Ed effettivamente non è la prima volta che Manuel allontana Lulù (non solo fisicame ...Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip e sta facendo parlare di lui non solo per il rapporto speciale con Lulù Selassié ma ...